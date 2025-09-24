ЗАРЕЖДАНЕ...
Заплашителни съобщения за "клане" са изпратени до училища, детски градини и болници в Румъния
©
Представителят на IGPR Георгиан Драган заяви днес, че съобщението е изпратено от същия имейл адрес, от който са изпратени и предишните съобщения“. Според източници на Digi24, 17-годишно момче е разпитвано във връзка със заплахите.
Съобщението гласи: "Ще вляза в училището и ще се насоча към подготвителния клас. Подгответе се психически за това, което предстои през следващите няколко дни. Въоръженото нападение, което съм подготвил за тази седмица, ще се състои“. Авторът също така заплашва да стреля по деца и учители.
"Румънската полиция беше уведомена от няколко училищни звена, както в столицата, така и в няколко окръга в страната, относно това, че институциите са получили заплашителни съобщения, към които, като новост, са били приложени и снимки“, заяви представителят на IGPR.
В понеделник институциите получиха подобни заплахи. Както полицията, така и SRI обявиха, че заплахата към този момент се счита за нереална.
"Ще причиня истинско клане“, добавя човекът, изпратил страховития имейл.
Още от категорията
/
Губернаторът на Юта потвърди ареста на Тайлър Робинсън, заподозрян за убийството на Чарли Кърк
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети, коит...
22:12 / 23.09.2025
Нейнски: Признаването на Палестина е резултат от разклащане на до...
09:43 / 23.09.2025
Белгия, Люксембург, Монако и Малта обявиха признаването на Палест...
08:21 / 23.09.2025
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобожд...
08:20 / 23.09.2025
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря полетите с...
08:21 / 23.09.2025
ЕС иска да отмени закона за "бисквитките"
14:16 / 22.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.