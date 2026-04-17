Унгарската нискотарифна авиокомпания Wizz Air обяви, че има недостиг на реактивно гориво на три летища в Италия. Това заяви Йозеф Варади, главен изпълнителен директор на компанията пред италианския бизнес ежедневник Il Sole 24 Ore.

По думите на Варади недостиг има на три италиански летища - Венеция, Бриндизи и Катания.

Варади все пак посочи, че ситуацията в Европа не е толкова тревожна, а проблемите са по-скоро в Азия. "Вярвам, че ще преодолеем и тази криза и че тя няма да бъде твърде разрушителна", добавя Варади.

Припомняме, че по-рано тази седмица директорът на Международната агенция по енергетика, Фатих Бирол съобщи, че Европа е изправена пред "най-голямата енергийна криза". Той посочи, че европейските летоща може да останат без гориво за реактивни двигатели до шест седмици поради прекъсвания в енергийните доставки.