Започна срещата на Ердоган и Зеленски в Анкара
"Преговорите започнаха“, съобщиха от офиса на Ердоган.
Володимир Зеленски, на фона на посещението си в Турция, направи по-рано изявление, че иска да активира преговорния процес и да възобнови размяната на затворници. Коментирайки това изявление, Песков заяви пред журналисти, че контактите в Турция все още се осъществяват без участието на Русия и Москва не е получила информация от Киев за намерението за възобновяване на преговорите. Според Песков, Зеленски, когато е говорил за засилване на диалога, най-вероятно е имал предвид контакти с Турция.
По-рано министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви, че руско-украинският конфликт наближава етап на спиране и не изключи възможността за нов кръг от преговори.
