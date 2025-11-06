Средностатистическият европеец може скоро да си отдъхне, когато става въпрос за достъпността на новите електрически автомобили, които досега бяха твърде скъпи за голяма част от населението. Европейският съюз, който е насочил поглед към предстоящата китайска електрическа вълна, най-накрая изглежда готов да задейства механизмите за промяна. Брюксел планира да обяви създаването на изцяло нова категория за малки електрически превозни средства през декември, акт, който мнозина виждат като спасение за европейската автомобилна индустрия и потребители.Европейският комисар по промишлеността Стефан Сежурне хвърли светлина върху амбициозния план. Комисията работи трескаво, за да определи средна класа – един вид – "мост“ между ултрамалките автомобили като Citroen Ami, които тежат само няколкостотин килограма, и пълноценните, тежки автомобили. Ключовата идея е гениално проста: защо малките градски електрически автомобили трябва да бъдат подложени на същите драстични изисквания за безопасност и технологично оборудване като огромния луксозен седан? Досега тази реформа висеше във въздуха без ясна времева рамка, но декември вече е определен като целева дата, съобщава македонското издание Pari.Нека си го кажем – европейските автомобилни гиганти са изтласкани до краен предел. Китайските марки напредват с бясна скорост, печелейки пазарен дял на европейската територия, а ценовото им предимство се оценява на над 30%. Затова не е изненадващо, че производители като групата Renault продължават да настояват за регулаторна гъвкавост. Главният изпълнителен директор на групата, Франсоа Провост, дори препоръча един вид "мораториум“ върху автомобилните регулации за период от 10 до 15 години, за да даде зелена светлина на този нов сегмент, включително автомобили с дължина до 4,2 метра."Целта пред производителите е да пуснат на пазара нови малки превозни средства, чиято цена ще варира между 15 000 и 20 000 евро“, обяви Сежурн по време на автомобилното изложение в Париж. Той подчерта, че тъй като регулаторните ограничения са основен фактор, който покачва цените, създаването на облекчена регулаторна рамка е абсолютно необходимо.Тази инициатива е повече от добре дошла. Преди това, прекалено строгите регулации правеха практически невъзможно за европейските компании да произвеждат достъпни градски автомобили, независимо дали с двигател с вътрешно горене или електрически. Резултатът бяха онези обичани и евтини градски "джобни ракети“ с двигатели с вътрешно горене, които струваха около 10 000 евро – автомобили като Fiat 500, Ford Ka, Citroen C1, Peugeot 108 и Renault Twingo. Липсата на такъв достъпен сегмент за електрически автомобили просто изтласка от пазара милиони европейци, които се нуждаят от нов автомобил.Компании като Stellantis публично приветстваха идеята за ЕС, описвайки я като спешна необходимост. Те вярват, че възраждането на сегмента под 15 000 евро не само ще даде нов импулс на индустрията, но и ще ускори обновяването на автопарка и навлизането на електрическите превозни средства.Всички погледи сега са насочени към декември, когато се очаква да бъдат представени конкретни мерки и регулаторни промени. Едва тогава ще стане ясно как точно Брюксел ще проправи пътя за тези така необходими, достъпни европейски електрически автомобили – битка за оцеляване, която Европа най-накрая изглежда готова да води с всички сили, пише businessnovinite.bg.