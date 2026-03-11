Атанас Запрянов в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
По думите му всички сме в единната система на НАТО за противоракетна и противовъздушна отбрана. "Това, което виждаме ние в България, го виждат и в Гърция. Новото е, че двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете страни", допълни Запрянов.
Служебният министър на отбраната обяви, че утре у нас ще пристигне гръцкият му колега. "Реално започваме да изпълняваме всички неща, които сме разгърнали – и авиацията, и включването на батареята "Пейтриът" в дежурство. Тя вече е в дежурство 16 часа, след като те обявиха, и имаме пълно прикритие. Извършили сме съответните подготовки на нашата система за ПВО", каза той.
Запрянов увери, че нито една ракета не е дадена на никого. "Ракетите са си тук на всички системи. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват", добави министърът.
"Всичко това го правим, не защото има непосредствена военна заплаха за България, но ние сме длъжни при потенциални заплахи да взимаме мерки и надграждаме съществуваща система в мирно време", категоричен бе той.
Запрянов: Имаме пълно покритие, батареята "Пейтриът" е включена от Гърция
©
Още по темата
/
"Самолети и отбранителна техника": Съветът за отбрана на Румъния одобри разполагането на американска военна техника в страната
14:15
Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
12:35
Проф. Чуков за евентуално миниране на Ормузкия проток: Отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно
11:19
Наша сънародничка от Тел Авив: Изминалата нощ беше една от най-тежките от началото на конфликта
09:15
Още от категорията
/
Доц. Ножаров прогнозира цената на петрола според продължителността на конфликта в Близкия изток – три сценария
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.