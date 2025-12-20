На 19 декември на международното летище Benito Juarez в Мексико Сити е възникнала безредица, когато пилотът на един от полетите отказал да излезе и се "затворил" в пилотската кабина на самолета, протестирайки срещу неизплатени заплати, предаваСпоред местните медии, пилотът е уведомил десетките пътници, които вече са се качили на борда, че няма да лети, ако не му бъде изплатена дължимата сума."Този самолет няма да излети, ако не ни платят това, което ни дължат", заявява пилотът, като изявлението му е записано на видео, което се разпространява в интернетВ клипа се чува как пилотът заявява на пътниците, че не е получавал заплата от пет месеца и че през това време не са му били изплатени нито заплатата, нито пътните разходи. Извинявайки се на пътниците, той подчертава, че е баща на три деца и че никога преди не е пропуснал да завърши полет.Служители на летище Benito Juarez съобщават в соцалната мрежа X, че гражданските авиационни власти разследват "инцидента“, който се е случил около 15:00 ч. местно време по време на планиран полет с дестинация туристическия град Канкун, в югоизточната част на Мексико.Според мексиканските медии пилотът е бил арестуван, а самолетът е бил евакуиран.