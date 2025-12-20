Заради неизплатени заплати: Мексикански пилот се барикадира в кабината на самолет и отказа да излезе
©
Според местните медии, пилотът е уведомил десетките пътници, които вече са се качили на борда, че няма да лети, ако не му бъде изплатена дължимата сума.
"Този самолет няма да излети, ако не ни платят това, което ни дължат", заявява пилотът, като изявлението му е записано на видео, което се разпространява в интернет
В клипа се чува как пилотът заявява на пътниците, че не е получавал заплата от пет месеца и че през това време не са му били изплатени нито заплатата, нито пътните разходи. Извинявайки се на пътниците, той подчертава, че е баща на три деца и че никога преди не е пропуснал да завърши полет.
Служители на летище Benito Juarez съобщават в соцалната мрежа X, че гражданските авиационни власти разследват "инцидента“, който се е случил около 15:00 ч. местно време по време на планиран полет с дестинация туристическия град Канкун, в югоизточната част на Мексико.
Според мексиканските медии пилотът е бил арестуван, а самолетът е бил евакуиран.
Още от категорията
/
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
18.12
Международен анализатор обясни какво се крие зад стратегията на Ердоган "Визия за тюркския свят"
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:18 / 19.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
19:33 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:27 / 19.12.2025
Разследват смъртта на българин, починал в затвор в САЩ
13:59 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.