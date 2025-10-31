Сподели close
Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав, близо до град Гърла Маре.

Круизният кораб отплава от Турну Мъгуреле с курс към Виена. На борда е имало 180 пътници и 53 членове на екипажа. Близо до град Гърла Маре, дебитът на Дунав вчера беше много нисък - 2600 м³/с в сравнение с 3800 м³/с, които реката би трябвало да има през този период, и корабът засяда.

Властите са вдигнали тревога, свързали са се с екипажа и пътниците и са се уверили, че имат провизии за следващите няколко дни, защото не е било известно кога корабът ще бъде освободен предаде Digi24.

Тази сутрин обаче, тъй като нивото на река Дунав се повиши, корабът успя да се придвижи и вече плава към крайната си дестинация. Въпреки това, и в района на Беше имаше проблеми заради ниското ниво на реката. Там също в продължение на два дни фериботът не работеше поради тази причина.