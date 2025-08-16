ProtoThema.
Анализатори отбелязват, че е необичайно да се види лидерите на две суперсили – и в този случай съперници – да пътуват в една и съща лимузина. Не изглеждаше да има преводачи, а Путин говори достатъчно добре английски, за да води разговор.
Тъй като двамата президенти останаха заедно около 10 минути в лимузината, това може да се добави към мистерията около това, което двамата лидери обсъждат насаме по време на тази визита, както и разговора, който проведоха в Хамбург през 2017 г., в началото на първия мандат на Тръмп.
Руските държавни медии подчертаха, че решението на руския президент да напусне лимузината си Aurus, за да се качи заедно с американския си колега в "Звяра", бронираната кола, която използва всеки президент на САЩ, е билп по покана на Тръмп.
Russia 24 отбелязва, че това бележи началото на разговорите между лидерите.
Водещ на Russia 24 определи първия разговор между лидерите като "изключително приятелски".
