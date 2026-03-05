Затварят АМ "Тракия" днес
Проектът включва подмяна на настилката, укрепване на насипите с геосинтетични материали и изграждане на нова пътна конструкция. Този участък от АМ "Тракия“ е започнат преди 1989 г., строителството е прекъсвано и подновявано, а в експлоатация е от 2006 г., без да е ремонтиран досега.
Строително-монтажните работи се изпълняват от "Автомагистрали“ ЕАД по договор за укрепване на пътни обекти, засегнати от геодинамични процеси. Разрешението за строеж е издадено на 21 януари 2026 г., а прогнозният срок за приключване на ремонта в платното за Бургас е средата на юни 2026 г. През есента се очаква аналогични дейности да бъдат извършени и в платното за София.
Агенция "Пътна инфраструктура“ поднася извинения за временното неудобство и призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват сигнализацията, да поддържат дистанция и да избягват рискови изпреварвания.
