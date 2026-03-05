От днес започва ремонт на платното в посока Бургас при 6-ия километър на автомагистрала "Тракия“. Засегнат е участъкът между 342-ия и 348-ия километър на територията на област Бургас. За да бъдат извършени строителните дейности, движението в платното за Бургас ще бъде напълно спряно, а трафикът ще се пренасочва двупосочно в платното към София.Проектът включва подмяна на настилката, укрепване на насипите с геосинтетични материали и изграждане на нова пътна конструкция. Този участък от АМ "Тракия“ е започнат преди 1989 г., строителството е прекъсвано и подновявано, а в експлоатация е от 2006 г., без да е ремонтиран досега.Строително-монтажните работи се изпълняват от "Автомагистрали“ ЕАД по договор за укрепване на пътни обекти, засегнати от геодинамични процеси. Разрешението за строеж е издадено на 21 януари 2026 г., а прогнозният срок за приключване на ремонта в платното за Бургас е средата на юни 2026 г. През есента се очаква аналогични дейности да бъдат извършени и в платното за София.Агенция "Пътна инфраструктура“ поднася извинения за временното неудобство и призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват сигнализацията, да поддържат дистанция и да избягват рискови изпреварвания.