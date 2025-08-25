Тайфунът Каджики, с пориви до 166 км/ч (103 мили/ч) в морето, се намира на около 110 км (68 мили) от северната част на централното крайбрежие на Виетнам и се очаква да достигне сушата в понеделник (25 август) следобед, съобщава метеорологичната служба на страната, предава"Това е изключително опасна бързо движеща се буря“, заявява правителството в изявление в неделя вечерта, предупреждавайки, че Каджики ще донесе проливни дъждове, наводнения и свлачища.С дълго крайбрежие, излизащо към Южнокитайско море, Виетнам е податлив на бури, които често са смъртоносни и предизвикват опасни наводнения и кални свлачища.Прогнозира се, че Каджики ще удари провинции, които са по-малко индустриализирани от района, засегнат миналата година от тайфуна Яги, който отне живота на около 300 души и причини имуществени щети за около 3,3 милиарда долара.Прогнозира се, че бурята ще се придвижи навътре в сушата през Лаос и северна Тайланд.Виетнамското правителство съобщи в понеделник, че около 30 000 души са били евакуирани от крайбрежните райони.Повече от 16 500 войници и 107 000 паравоенни са мобилизирани, за да помогнат с евакуацията и да бъдат в готовност за търсене и спасяване, съобщава правителството.Властите съобщават, че над половин милион души ще бъдат евакуирани.Две летища в провинциите Тхан Хоа и Куанг Бинь са затворени, според Гражданската авиационна администрация на Виетнам. Vietnam Airlines и Vietjet са отменили десетки полети от и до района в неделя и понеделник.В неделя тайфунът Каджики заобиколи южния бряг на китайския остров Хайнан, докато се движеше към Виетнам, принуждавайки град Саня на острова да затвори бизнеса и обществения транспорт.Най-южната провинция на Китай понижи степента на тревога за тайфуна и извънредното положение в понеделник сутринта, но предупреди за силни дъждове и изолирани бури в градовете в южната част на Хайнан.Метеорологичната служба на провинция Хайнан заяви, че очаква времето да се подобри до понеделник вечер.