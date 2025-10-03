ЗАРЕЖДАНЕ...
Затвориха летището в Мюнхен заради забелязани дронове
Близо 3000 пътници са били приземени, след като 17 заминаващи полета бяха отменени вчера вечерта от летището в Мюнхен. 15 пристигащи полета са били пренасочени към други градове, включително Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт.
"Бяха поставени походни легла и бяха осигурени одеяла, напитки и закуски“ на засегнатите пътници в Мюнхен", се добавя в изявлението на властите.
Няма данни към този момент кога ще се възобновят полетите.
Няколко души са забелязали дронове около летището в 19:30 часа местно време в четвъртък. Час по-късно са затворили двете писти.
Германските власти са започнали издирване, за да установят произхода на дроновете.
