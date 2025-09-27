шест деца, заразени с бактерията "Serratia Marcescens".
Министър Рогобете ще координира контрола заедно с ръководителя на контролния орган и началника на Държавната санитарна инспекция към Министерството на здравеопазването, пише Digi24.
"Фокус" припомня, че шест от общо девете деца, приети в болницата, починаха след заразяване със смъртоносната бактерия.
Министерството на здравеопазването обяви вчера и санкциите, след проверките, извършени в спешната клинична болница за деца "Сфанта Мария".
