Министърът на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете замина в Яш в спешната детска болница "Света Мария", където през последната седмица починаха шест деца, заразени с бактерията "Serratia Marcescens".

Министър Рогобете ще координира контрола заедно с ръководителя на контролния орган и началника на Държавната санитарна инспекция към Министерството на здравеопазването, пише Digi24. 

"Фокус" припомня, че шест от общо девете деца, приети в болницата, починаха след заразяване със смъртоносната бактерия. 

Министерството на здравеопазването обяви вчера и санкциите, след проверките, извършени в спешната клинична болница за деца "Сфанта Мария".