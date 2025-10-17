Репортер попита Владимир Зеленски дали ще направи отстъпки, за да сложи край на войната в Украйна."Първо, мисля, че трябва да седнем и да поговорим“, отговори той."Второ, имаме нужда от примирие. Дори и сега в Близкия изток е много трудно да се спазва примирие.“Зеленски допълни, че е "готов да разговаря във всякакъв формат“."Двустранен, тристранен: няма значение. Просто мир. Това е важно.“Той посочи, че осигуряването на двустранни гаранции за сигурност с САЩ е "най-важният документ, защото САЩ са много силни“.Днес (17 октомври) във Вашингтон се провежда среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, която може да определи по-нататъшния ход на войната в Украйна.