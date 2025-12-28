Telegram.
Всичко зависи от партньорите
"Правим всичко необходимо за мира, но дали ще има реални решения зависи от партньорите. От тези, които помагат на Украйна, и от тези, които оказват натиск върху Русия, така че руснаците да усетят последствията от собствената си агресия. Само тази седмица те са изстреляли над 2100 ударни дрона, около 800 управляеми авиобомби и 94 ракети от различни типове. Всичко е срещу нашия народ, срещу живота и всичко, което осигурява неговата нормалност - преди всичко срещу нашата енергийна инфраструктура“, посочва Зеленски.
Възстановяване на енергетиката
Зеленски подчерта, че украинските ремонтни екипи, енергийни специалисти и спасители от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна работят ''буквално 24/7, за да защитят живота и да възстановят енергоснабдяването''.
"Но е също толкова важно санкциите срещу Русия, всички форми на политически натиск за агресия, доставката на ракети за противовъздушна отбрана на Украйна да проработят и всички ние да финализираме форматите на стъпките, които ще сложат край на тази война и ще гарантират сигурността. Именно за такива стъпки ще говорим с партньорите днес. Благодаря на всички, които помагат“, заключва държавният глава.
