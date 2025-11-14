Европейская правда.
Според него посолството е повредено от фрагменти от ракета "Искандер“.В нощта на 14 ноември Русия масирано атакува украински региони, причинявайки щети на редица граждански инфраструктурни обекти.
Това съобщи президентът Володимир Зеленски, пише "Европейска правда“.
Зеленски заяви, че в резултат на руския удар само в украинската столица са разрушени десетки високи сгради, включително посолството на Азербайджан.
"Азербайджанското посолство е повредено от отломки от "Искандер“. Основното направление на атаката е Киев, засегнати са и Киевска, Харковска и Одеска област“, заяви той.
Украинският президент за пореден път призова съюзниците да спрат подобни руски удари със санкции.
"Русия все още може да продава петрол и да изгражда свои собствени схеми. Всичко това трябва да бъде спряно. Много се работи с партньорите за укрепване на противовъздушната отбрана, но това не е достатъчно. Необходимо е укрепване с допълнителни системи и ракети-прехващачи“, добави Зеленски.
В края на септември руска ракета повреди полското посолство в Украйна.
Същевременно беше повредена и мисията на Европейския съюз в Украйна.
Зеленски: Посолството на Азербайджан в Киев е повредено от отломки от ракета "Искандер"
©
Още по темата
/
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
11.11
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Медведев: Половин трилион евро - Колкото повече Западът харчи за Киев, толкова повече земи ще си върне Русия
03.11
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
31.10
Още от категорията
/
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:18 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
11:59 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
11:19 / 13.11.2025
Сеизмичен рояк разтърси Турция
11:03 / 13.11.2025
''Лукойл'' поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за...
09:19 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.