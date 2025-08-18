ЗАРЕЖДАНЕ...
Зеленски благодари на Мелания Тръмп за писмото до Путин
Седнал в Овалния кабинет, Зеленски, който е на среща с Доналд Тръмп заяви: "Много ви благодаря, г-н президент. Преди всичко бих искал да ви благодаря за поканата".
Много ви благодаря за усилията и личните ви усилия да спрете убийствата и да прекратите тази война".
"Благодаря на съпругата ви, първата дама на Съединените щати. Тя изпрати писмо до Путин относно отвлечените ни деца".
