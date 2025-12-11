24 Канал.
Володимир Зеленски заявява, че по мнението на американската страна Украйна трябва да се оттегли от Донецка област, а Русия – да не навлиза в тези територии. "САЩ обаче не могат да обяснят кой в такъв случай ще управлява там и ще осигурява сигурността".
Лидерът на Украйна е чул предложенията на САЩ, а всъщност и на Русия, относно териториите. Той заявява, че те "определено не са в интерес на Украйна". Той също така подчертава, че всякакви решения за изтегляне на войските трябва да бъдат равностойни.
Президент Зеленски подчертава, че е малко вероятно Украйна да приеме такива предложения, но когато става въпрос за компромис, той "трябва да бъде справедлив".
"Смятам, че на този въпрос ще отговори народът на Украйна. Във формат на избори или в формат на референдум, но трябва да има позиция на народа на Украйна", добавя Зеленски.
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да се реши от народа на Украйна
©
Още по темата
/
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Още от категорията
/
Габриела Руменова за китайските продукти: Стоките могат да са опасни заради начина, по който са изработени
09.12
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би имало от разследване на митнически нарушение и злоупотреби с ДДС
09.12
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
09.12
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, представлява директна заплаха за хранителния суверенитет на България
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукой...
18:02 / 10.12.2025
Тръмп пред Politico: Европа е западаща група от нации, ръководена...
14:55 / 09.12.2025
Гръцките фермери вдигнаха блокадата на едно от летищата на Крит
10:40 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.