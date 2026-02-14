Сподели close
Президентът на Украйна Володимир Зеленски награди с престижния "Орден на свободата“ украинския състезател по скелетон Владислав Хераскевич. Причината бе, че на спортиста му бе отказано участие на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, а причината бе носена от него каска, на която бяха изрисувани негови сънародници - спортисти, загубили живота си във войната. Каската бе наречена "Каската на паметта". 

"Паметта не е нарушение.

Срещнах се с украинския състезател по скелетон и член на националния олимпийски отбор на Украйна Владислав Гераскевич и неговия баща, треньор на украинския отбор по скелетон, Михайло Гераскевич. Връчих на Владислав Орде
на на свободата.

Украйна винаги ще има шампиони и олимпийци. Но преди всичко най-голямото богатство на Украйна са украинците – тези, които ценят истината и паметта на спортистите, убити от Русия, спортисти, които никога повече няма да се състезават заради руската агресия.

Благодаря ви за вашата позиция, вашата сила и вашата смелост. Слава на Украйна!", заяви Зеленски.