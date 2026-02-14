"Паметта не е нарушение.
Срещнах се с украинския състезател по скелетон и член на националния олимпийски отбор на Украйна Владислав Гераскевич и неговия баща, треньор на украинския отбор по скелетон, Михайло Гераскевич. Връчих на Владислав Орде
Украйна винаги ще има шампиони и олимпийци. Но преди всичко най-голямото богатство на Украйна са украинците – тези, които ценят истината и паметта на спортистите, убити от Русия, спортисти, които никога повече няма да се състезават заради руската агресия.
Благодаря ви за вашата позиция, вашата сила и вашата смелост. Слава на Украйна!", заяви Зеленски.
