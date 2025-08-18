Срещата между украинския лидер и американския президент премина в по-добро настроение от последния път когато Зеленски бе в Белия дом, а украинският лидер дори се шегуваше пред събралите се медии.
Репортерът Брайън Глен, който попита Зеленски защо не е носил костюм на предишното посещение на Зеленски през февруари, заяви на украинския лидер: "Изглеждат
На което Тръмп отвърна: "Аз казах същото".
В отговор Зеленски заяви: "Помня това“ и се пошегува, че Глен носи същия костюм като миналия път: "Аз се промених, а вие не".
