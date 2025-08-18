Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Украинският президент Володимир Зеленски получи комплименти за костюма, който носеше в Овалния кабинет.

Срещата между украинския лидер и американския президент премина в по-добро настроение от последния път когато Зеленски бе в Белия дом, а украинският лидер дори се шегуваше пред събралите се медии.

Репортерът Брайън Глен, който попита Зеленски защо не е носил костюм на предишното посещение на Зеленски през февруари, заяви на украинския лидер: "Изглеждат
е страхотно в този костюм.“

На което Тръмп отвърна: "Аз казах същото".

В отговор Зеленски заяви: "Помня това“ и се пошегува, че Глен носи същия костюм като миналия път: "Аз се промених, а вие не".