Той призовава лидерите да действат незабавно, за да избегнат по-голяма и по-смела руска агресия в бъдеще.
"Фактите са прости – да спрем тази война сега и в рамките на глобалната надпревара във въоръжаването е по-евтино, отколкото да строим подземни детски градини или масивни бункери за критична инфраструктура по-късно. Да спрем Путин сега е по-евтино, отколкото да се опитваме да защитим всеки пристанище и всеки кораб от терористи с морски дронове. Да спрем Русия сега е по-евтино, отколкото да се чудим кой ще бъде туристът, който ще създаде обикновен дрон, носещ ядрена бойна глава.“
