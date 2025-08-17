SkyNews.
Това се случва малко след като тя публикува изявление, в което казва, че ще присъства на срещата му с Доналд Тръмп във Вашингтон утре (вижте нашата публикация в 10:53).
Тя е един от няколкото европейски лидери, които заявяват, че ще си тръгнат, заедно със сър Киър Стармър.
Зеленски и фон дер Лайен ще дадат съвместна пресконференция по-късно през деня.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.