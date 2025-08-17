Сподели close
Украинският президент Володимир Зеленски е пристигнал в Брюксел за среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи неговият говорител, предава SkyNews.

Това се случва малко след като Урсула фон дер Лайен публикува изявление, в което съобщи, че ще присъства на срещата между Зеленски и Доналд Тръмп във Вашингтон утре (18 август).

Урсула фон дер Лайен е един от няколкото европейски лидери, които заявяват, че ще си пътуват, заедно с британския премиер Кийр Стармър.

Зеленски и фон дер Лайен ще дадат съвместна пресконференция по-късно през деня.