SkyNews.
Това се случва малко след като Урсула фон дер Лайен публикува изявление, в което съобщи, че ще присъства на срещата между Зеленски и Доналд Тръмп във Вашингтон утре (18 август).
Урсула фон дер Лайен е един от няколкото европейски лидери, които заявяват, че ще си пътуват, заедно с британския премиер Кийр Стармър.
Зеленски и фон дер Лайен ще дадат съвместна пресконференция по-късно през деня.
