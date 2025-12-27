Сподели close
Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в събота, 27 декември, в канадския град Халифакс, където се срещна с премиера на страната Марк Карни, предава Укринформ.

Посещението на Зеленски в Канада е спирка, преди визитата му в САЩ утре. 

След срещата с Карни се очаква президентът да проведе телефонен разговор с лидерите на Европейския съюз. В разговорът ще участва и канадския премиер.

Зеленски ще се срещне с Тръмп в неделя във Флорида, където ще обсъди с американския президент проекта на документ от 20 точки за прекратяване на войната в Украйна.

Президентът обяви по-рано, че по пътя за Флорида ще спре в Канада, където ще проведе разговор с европейски лидери и канадския премиер.