SkyNews.
Той казва, че Украйна "разчита, че инерцията, която доведе до прекратяване на терора в Близкия изток, ще помогне за прекратяване на войната с Русия“.
След като Тръмп потвърди, че скоро ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща, Зеленски заяви, че "езикът на силата и справедливостта неизбежно ще работи срещу Русия“.
Той също така предположи, че Русия "бърза да възобнови диалога само след като чува за "Томахоукс“ – намек за предстоящото решение на Вашингтон дали да даде на Киев достъп до ракетите с голям обсег или не
