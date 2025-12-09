ANSA.
Според някои медии, Зеленски вече е напуснал вила Барберини в Кастел Гандолфо след срещата с папата. По предварителни данни, срещата им е продължила около 30 минути.
"Папата прие на аудиенция президента на Украйна Володимир Зеленски в резиденцията си в Кастел Гандолфо. По време на сърдечния разговор, който се фокусира върху войната в Украйна, Светият отец отново подчерта необходимостта от продължаване на диалога и поднови силната си надежда, че продължаващите дипломатически инициативи могат да доведат до справедлив и траен мир. Освен това той спомена въпроса за военнопленниците и необходимостта от осигуряване на връщането на украинските деца при семействата им", посочват в съобщение от Ватикана.
Зеленски пристигна днес в Рим на официално посещение. Той има насрочени редица срещи. По време на посещението му е планирана среща с папата и премиерът на страната Джорджа Мелони.
