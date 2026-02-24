Униан. Те не искат да променят позицията си и настояват, че Украйна трябва да им предаде цялата област Донбас. Но, ако направим това, ако им подадем пръст, те ще ни отхапят ръката, подчертава Зеленски.
Според него отстъпване на територия в замяна на мир ще бъде само временно решение, въпреки сигналите от тристранните преговори, че има напредък по постигането на мирно споразумение.
Междувременно началникът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов заяви, че нито Украйна, нито Русия искат да загубят посредничеството на Съединените щати в процеса. Америка има всички инструменти да намери обща позиция между Киев и Москва, подчерта Буданов.
Дали ще се стигне до такава ще стане ясно на следващия кръг преговори, който трябва да се състои на 27 февруари.
Зеленски за Донбас: "Ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката."
