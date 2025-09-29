ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение до границата на България с Гърция
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят руски дронове над нашето въздушно пространство
27.09
Пламен Узунов: И до ден днешен на полуостров Камчатка има места, които са абсолютно непокътнати
26.09
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военн...
15:38 / 28.09.2025
Земетресение с магнитуд 5,4 удари Западна Турция
14:10 / 28.09.2025
Тодор Тагарев: Путин преследва имперски цели
09:49 / 28.09.2025
НАТО ще увеличи присъствието си в Балтика след инциденти с дронов...
08:28 / 28.09.2025
Сателитни изображения на НАСА разкриха нов остров в Аляска
21:48 / 27.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят рус...
21:30 / 27.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.