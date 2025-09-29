Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер е регистрирано на  в близост до границата на България с Гърция. Това показват данните са на НИГГГ към БАН.

Епицентърът на труса е на около 10 км от ГКПП Кулата.