Земетресение с магнитуд от 2,5 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Крит днес. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 299 км югоизточно от Атина, на 51 км североизточно от Ираклион, и е било с дълбочина 32 км. 

Трусът е регистриран в 9:55 часа местно време, което съвпада с българското.