EMSC
Епицентърът на земетресението е бил на 299 км югоизточно от Атина, на 51 км североизточно от Ираклион, и е било с дълбочина 32 км.
Трусът е регистриран в 9:55 часа местно време, което съвпада с българското.
Земетресение е регистрирано край остров Крит
