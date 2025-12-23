Сподели close
Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тайван. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 105 км източно-югоизточно Тайчунг, Тайван, на 22 км югоизточно от Хуалиен Сити, Тайван, и е било на дълбочина 37 км. 

Трусът е регистриран в 15:46 часа местно време, като до момента няма данни за пострадали или щети.