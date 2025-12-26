Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в региона на остров Фиджи. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 549 км западно-югозападно от Апия, Самоа, на 145 км на югозапад от Мата-Уту, Уолис и Футуна, и е било на дълбочина 15 км. 

Трусът е регистриран в 20:36 часа местно време.