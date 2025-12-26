EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 549 км западно-югозападно от Апия, Самоа, на 145 км на югозапад от Мата-Уту, Уолис и Футуна, и е било на дълбочина 15 км.
Трусът е регистриран в 20:36 часа местно време.
Земетресение е регистрирано в региона на остров Фиджи
