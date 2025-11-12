Сподели close
Земетресение с магнитуд 3,5 по Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 51 км югоизточно от Балъкесир, на 2 км западно от Синдирги, и е било с дълбочина 7 км. 

Трусът е станал 12:06 часа местно време (11:06 българско). EMSC продължава да регистрира вторични трусове. Няма данни за пострадали и щети.