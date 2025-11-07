EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 81 км източно-югоизточно от Ираклион, Гърция, на 18 км югоизточно от Йерапетра, Гърция, и е било с дълбочина 9 км.
По данни на EMSC трусът е станал в 10:56 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети.
Земетресение от 3,7 по Рихтер разтърси остров Крит
