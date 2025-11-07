Сподели close
Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес на остров Крит в Гърция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 81 км източно-югоизточно от Ираклион, Гърция, на 18 км югоизточно от Йерапетра, Гърция, и е било с дълбочина 9 км. 

По данни на EMSC трусът е станал в 10:56 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети.