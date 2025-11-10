EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 67 км югоизточно от Балъкесир, на 22 км северно от Гьордес и е било с дълбочина 10 км.
Трусът е бил регистриран в 9:41 часа местно време (8:41 българско време). Няма данни за пострадали и щети.
Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция
© EMSC
