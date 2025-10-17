Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разтърси южния гръцки остров Крит, съобщиха властите. Няма съобщения за пострадали или щети, предава eKathimerini.

Епицентърът на земетресението е локализиран на 54 километра западно-югозападно от Фаласарна, на дълбочина от 31,3 километра, съобщиха от Института за геодинамиката към Националната обсерватория в Атина.

Припомняме, че вчера сутринта (16-ти октомври) отново беше регистрирано земетресение на острова.

Гърция е сред най-сеизмично активните страни в света, въпреки че сериозните щети и жертви са рядкост.