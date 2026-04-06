Днес (6 април) сутринта в Янина, Гърция е регистрирано земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер. Според Геодинамичния институт епицентърът на земетресението е било на 6 км западно от Аспрангелос, Янина, а фокалната дълбочина на труса е била 16,6 км., предава Proto Thema.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) оцени земетресението на 4. 6 по скалата на Рихтер. Трусът е регистриран на 142 км западно от Лариса, 12 км северозападно от Янина, дълбочина на труса не се посочва. Земетресението е регистрирано в 07:20 часа местно време.