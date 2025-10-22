eKathimerini.
Земетресението е било регистрирано в 5:45 ч. местно време, според Института за геодинамиката към Националната обсерватория в Атина. Епицентърът му е бил на 35 километра североизточно от столицата и е било с дълбочина 30,7 километра.
Сеизмологът Ефтимис Лекас заяви пред обществената телевизия ERT, че земетресението е типично за района и не е причина за безпокойство. "Земетресението е станало в район с честа сеизмична активност. Това е типично земетресение за региона", казва той.
Гърция се намира в един от най-сеизмично активните региони в света, въпреки че сериозните щети или жертви от земетресения са рядкост.
