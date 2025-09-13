Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южен Иран. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейско-средиземноморския сеизмологичен центърТрусът е регистриран на 85 км североизточно от Бушер, в 16:07 часа местно време, на 33 км югозападно от Казерун, на дълбочна 10 км.