(EMSC).
Трусът е регистриран на 52 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 10 км западно- от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 21:20 часа местно време (20:20 часа българско време).
Земетресение от 4.9 по Рихтер разтърси Западна Турция
©
Още по темата
/
"Мордор" — но наяве: Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
12:06
Тайфунът "Калмаеги" взе близо 200 жертви във Филипините и Виетнам, бурята се насочва към Камбоджа и Лаос
07.11
Още от категорията
/
Предупреждение за опасно време в Гърция: Силни ветрове в Солун, наводнения във Воница и Превеза
09:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:05 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.