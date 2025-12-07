EMSC).
Епицентърът на труса е бил на 370 км северозападно от Порт-Вила, Вануату, на 56 км западно от Порт-Олри, Вануату. Дълбочината му е била на 10 км.
Засега няма данни за щети или пострадали.
Земетресение от 5,4 по Рихтер разтърси Вануату
