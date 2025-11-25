Кyodonew.
Земетресението е било регистрирано малко след 18:00 часа местно време в района на Асо в Кумамото на дълбочина около 10 километра.
Земетресение от 5,7 по Рихтер разтърси Япония
© Снимката е илюстративна
Още по темата
/
Близо 300 души загинаха при двата тайфуна ''Калмаеги'' и ''Фунг Уонг'', ударили Филипините през ноември
17.11
Още от категорията
/
"Най-продуктивната среща досега": Ермак отчете резултатите от първата сесия на преговорите в Женева
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп: Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещ...
14:35 / 24.11.2025
Германия планира да превърне армията си в "най-мощната конвенцион...
13:00 / 24.11.2025
Песков: Русия не е получила официална информация от САЩ за хода н...
12:13 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.