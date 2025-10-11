ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение от 5,8 по Рихтер разтърси Камчатка
©
Посочва се, че сеизмичното събитие е настъпило на разстояние 90 км от Петропавловск-Камчатски, а епицентърът му е бил на дълбочина 53,4 км.
На 10 октомври Главната дирекция (ГУ) на МЧС за Камчатския край съобщи, че през изминалото денонощие в региона са регистрирани седем труса с магнитуд от 4,5 до 5,8. Посочва се, че в населените места трусовете са били усетени два пъти.
Още по темата
/
Видео, което обиколи света: Руски хирурзи запазват хладнокръвие в момента на силното земетресение в Камчатка
30.07
Още от категорията
/
Румен Христов: Силно се надявам Тръмп скоро да успее да сложи край и на войната между Русия и Украйна
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила
13:10 / 10.10.2025
Ново силно земетресение на Филипините от 7,4 по Рихтер, издадено ...
08:25 / 10.10.2025
Мощно земетресение разтърси Турция
07:25 / 09.10.2025
Тръмп обяви: Израел и ХАМАС се споразумяха за първата фаза на мир...
07:20 / 09.10.2025
Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
11:43 / 08.10.2025
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачк...
11:15 / 08.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.