Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в Камчатския край. За това съобщиха на 11 октомври в Telegram канала на Камчатския филиал на Геофизичната служба на(Филиалът по сеизмология на Единната геофизична служба на Руската академия на науките).Посочва се, че сеизмичното събитие е настъпило на разстояние 90 км от Петропавловск-Камчатски, а епицентърът му е бил на дълбочина 53,4 км.На 10 октомври Главната дирекция (ГУ) на МЧС за Камчатския край съобщи, че през изминалото денонощие в региона са регистрирани седем труса с магнитуд от 4,5 до 5,8. Посочва се, че в населените места трусовете са били усетени два пъти.