Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Хуалиен в източната част на Тайван днес в 8:25 ч. местно време, съобщава, като се позовава на съобщение на Централната метеорологична администрация на страната (CWA).Епоцентърът на труса е бил на 156,4 км източно-югоизточно от окръжната администрация на Хуалиен на дълбочина 61,7 км, показват данните на CWA.Интензивността на земетресението, която измерва действителния ефект от сеизмичното събитие, е била 2 по скалата на Рихтер в окръг Тайтунг, сочат данните.Интензивността на земетресението е била 1 по скалата на Рихтер в окръзите Хуалиен, Чанхуа и Юнлин, сочат данните.