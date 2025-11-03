EMSC).
Трусът е регистриран на 57 км югоизточно от Балъкесир, Турция в 15:35 часа местно време (14:35 часа българско време), 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 11 км.
Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
18:24 / 02.11.2025
Силно земетресение разтърси Западна Турция
15:00 / 02.11.2025
