Трусът е регистриран на 87 км югозападно от Лариса, в 12:14 часа местно време (съвпада с българското), на 22 км югозападно от Музаки, на дълбочина 10 км.
Земетресение от 5.1 по Рихтер разтърси Гърция
