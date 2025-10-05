ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение от 5.2 разтърси Исландия
©
Трусът е регистриран на 978 км североизточно от Рейкявик, Исландия, на 688 км североизточно от Нордуртинг, на дълбочина 18 км.
Още по темата
/
Индонезия обяви най-висока степен на тревога: Вулканът Левотоби Лаки-лаки изригна няколко пъти
22.09
Още от категорията
/
НАТО вдигна немски изтребители след появата на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
21.09
Фон дер Лайен коментира за първи път инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета й в България
21.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:54 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
12:38 / 04.10.2025
Масови намаления в хранителните магазини, но българите ще останат...
08:02 / 04.10.2025
ЕК даде зелена светлина за второто плащане за България по ПВУ
21:14 / 03.10.2025
За първи път в 1400-годишната история: Жена е назначена за архие...
13:07 / 03.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.