Земетресение с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Исландия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Трусът е регистриран на 978 км североизточно от Рейкявик, Исландия, на 688 км североизточно от Нордуртинг, на дълбочина 18 км.