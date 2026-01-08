EMSC.
Трусът е регистриран на 261 км югозападно от Шаче, Китай, на 101 км югоизточно от Мургоб, Таджикистан, на дълбочина 56 км.
Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.
Земетресение от 5.3 по Рихтер удари Таджикистан
