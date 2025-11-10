Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южен Тайван, съобщи Централната метеорологична администрация на острова, предава Taiwan News.

Епицентърът се намира на 72,1 км североизточно от пристанищния град Гаосюн, на дълбочина 7,8 км.

Земетресението е станало в 13:00 часа местно време (07:00 българско време). Според агенцията все още не е получена информация за разрушенията или жертвите.

На 12 юни в източната част на острова бяха регистрирани трусове с магнитуд 6,2. На 8 и 18 октомври земетресения съответно с магнитуд 5 и 5,3 се случиха в източен Тайван. На 31 октомври земетресение с магнитуд 5 беше регистрирано в окръг Хуалиен.