Земетресение от 5.7 по Рихтер разтърси Аржентина
Трусът е бил на дълбочина 122 км, на 188 км северозападно от Сан Луис, на 77 км западно от Канделария.
Малко по-късно е регистриран трус от 5.9 по скалата на Рихтер в Коста Рика.
