Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер е регистрирано в Аржентина. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е бил на дълбочина 122 км, на 188 км северозападно от Сан Луис, на 77 км западно от Канделария.

Малко по-късно е регистриран трус от 5.9 по скалата на Рихтер в Коста Рика.