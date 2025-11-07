Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистррано в Калифорнийския залив днес (7 ноември), съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център ().Трусът е регистриран на 111 км западно от Гуаймас в 05:04 часа местно време, на 73 км северно от Санта Росалия, на дълбочина 10 км.