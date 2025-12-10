SGC), трусът е станал в 03:27 местно време, а епицентърът му е бил на дълбочина 150 километра, в района на Лос Сантос, в департамента Сантандер, където преминава един от основните геоложки разломи, пресичащи страната.
Националното звено за управление на риска от бедствия (UNGRD) съобщи в своя X акаунт, че след земетресението с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер "се извършва проверка с ведомствените и общинските власти за проверка на евентуални щети“, въпреки че досега няма съобщения за щети.
Земетресение от 5.8 по Рихтер разтърси Богота
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
Евростат: Малките предприятия, с персонал под 50 работници, генерират 12,2 трилиона евро нетен оборот
09.12
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп пред Politico: Европа е западаща група от нации, ръководена...
14:55 / 09.12.2025
Гръцките фермери вдигнаха блокадата на едно от летищата на Крит
10:40 / 09.12.2025
Проучване посочи големия риск от продуктите на платформите Temu и...
09:31 / 09.12.2025
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би има...
09:11 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение
09:09 / 09.12.2025
Тръмп: Европа върви в много лоша посока
09:09 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.